За словами Федорова, аудит виявив суттєві відмінності у спроможності регіональних служб виконувати поставлені перед ними завдання. Зокрема, це стосується робіт із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.



"Є потужні регіональні служби, здатні виконувати надскладні завдання, і є "сонні", які не готові виконувати складні завдання. Є об’єкти, де прогнозований графік робіт буде виконаний, і ті, де графік зроблений номінально і не буде виконаний", - зазначив Федоров.



Одним із перших управлінських рішень нового очільника Агентства стала цифровізація робочих процесів.



Наразі в Агентстві створється цифрова система, яка дає змогу відстежувати стан виконання робіт на кожному об’єкті, переглядати актуальні фотографії, отримувати інформацію про фінансування, видатки та відсоток будівельної готовності. У системі також доступні коментарі профільних служб щодо темпів виконання робіт.



"Тож перше, що ми зробили, - повністю оцифрували всі наші процеси. Для чого? Для прозорості", - наголосив Іван Федоров.



Запровадження єдиної цифрової системи має забезпечити оперативний контроль за ходом будівництва, своєчасне виявлення проблем на об’єктах та ухвалення управлінських рішень на основі актуальних даних.