Суттєва різниця в ефективності роботи регіональних служб, недотримання графіків будівництва та відсутність єдиної системи моніторингу об’єктів.
Як пише РБК-Україна, голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров розповів про результати аудиту, проведеного після його призначення на посаду.
За словами Федорова, аудит виявив суттєві відмінності у спроможності регіональних служб виконувати поставлені перед ними завдання. Зокрема, це стосується робіт із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.
"Є потужні регіональні служби, здатні виконувати надскладні завдання, і є "сонні", які не готові виконувати складні завдання. Є об’єкти, де прогнозований графік робіт буде виконаний, і ті, де графік зроблений номінально і не буде виконаний", - зазначив Федоров.
Одним із перших управлінських рішень нового очільника Агентства стала цифровізація робочих процесів.
Наразі в Агентстві створється цифрова система, яка дає змогу відстежувати стан виконання робіт на кожному об’єкті, переглядати актуальні фотографії, отримувати інформацію про фінансування, видатки та відсоток будівельної готовності. У системі також доступні коментарі профільних служб щодо темпів виконання робіт.
"Тож перше, що ми зробили, - повністю оцифрували всі наші процеси. Для чого? Для прозорості", - наголосив Іван Федоров.
Запровадження єдиної цифрової системи має забезпечити оперативний контроль за ходом будівництва, своєчасне виявлення проблем на об’єктах та ухвалення управлінських рішень на основі актуальних даних.
Як повідомлялося раніше, голова Агентства відновлення Іван Федоров працює над залученням міжнародного фінансування для відновлення двох ключових транспортних артерій України – М-05 "Київ - Одеса" та М-06 "Київ - Чоп".