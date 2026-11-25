По словам Федорова, аудит выявил существенные отличия в способности региональных служб выполнять поставленные перед ними задачи. В частности, это касается работ по защите объектов энергетической инфраструктуры.



"Есть мощные региональные службы, способные выполнять сверхсложные задачи, и есть "сонные", которые не готовы выполнять сложные задачи. Есть объекты, где прогнозируемый график работ будет выполнен и те, где график сделан номинально и не будет выполнен", - отметил Федоров.



Одним из первых управленческих решений нового руководителя Агентства стала цифровизация рабочих процессов.



Сейчас в Агентстве создается цифровая система, позволяющая отслеживать состояние выполнения работ на каждом объекте, просматривать актуальные фотографии, получать информацию о финансировании, расходах и проценте строительной готовности. В системе также доступны комментарии профильных служб по темпам выполнения работ.



"Итак, первое, что мы сделали, - полностью оцифровали все наши процессы. Для чего? Для прозрачности", - подчеркнул Иван Федоров.



Внедрение единой цифровой системы должно обеспечить оперативный контроль за ходом строительства, своевременное выявление проблем на объектах и принятие управленческих решений на основе актуальных данных.