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Формальная фигура: сможет ли Верховная рада ослабить власть президента после выборов


До президентских выборов осталось меньше недели. Борьба за выход во второй тур, если следовать результатам соцопросов, развернется между актером Владимиром Зеленским, нынешним главой государства Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Порошенко и Тимошенко – опытные политики, занимающие самые высокие государственные посты в Украине последние 20 лет. Тогда как основатель "Студии Квартал-95", неожиданно вышедший в лидеры президентской гонки,– новое лицо в политической жизни страны. Кандидатов как Зеленский принято называть несистемными.

Чужой среди своих

Критики и оппоненты шоумена, говоря о его высоком рейтинге, указывают, что это не столько его личная заслуга, сколько нежелание граждан выбирать из давно приевшихся политиков. К тому же Зеленскому приписывают политический союз с бизнесменом Игорем Коломойским, на канале которого выходит юмористическая программа "Вечерний квартал" и сериал Зеленского "Слуга народа". Учитывая неопытность в политике и бизнес с одиозным олигархом, конкуренты Зеленского допускают, что, став президентом, он не будет самостоятельным игроком.

Чего ждать от Зеленского в случае его победы? В разных политических силах признают, что не знают ответа на этот вопрос. Тем более что кандидат в президенты до сих пор не представил свою команду, которую он приведет во власть, если станет главой страны.

Реализовать свои планы и обещания Зеленскому будет непросто как минимум первые полгода. Ведь в случае победы на выборах он, во-первых, столкнется с парламентом, где у него не будет своей фракции. Во-вторых, до осени ему, возможно, придется работать с Кабинетом министром, назначенным нынешним составом парламентом. Для смены премьер-министра и правительства потребуется 226 голосов, которые Зеленскому придется просить у "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". И с таким положением вещей новому президенту придется мириться как минимум до выборов в Раду – до конца 2019 года.

Не имея своей политической силы в парламенте, после прихода к власти проводить через парламент любые решения будет очень сложно, соглашается замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. В таком случае Зеленскому нужно будет постоянно искать компромиссы, договариваясь с депутатами. "Но в этом ничего плохого нет, ведь у нас де-юре парламентско-президентская республика. Потому приход к власти "неформатного" кандидата, вынужденного идти на серьезные уступки парламентариям, может поспособствовать усилению роли Верховной рады", – добавил депутат.

То, как поведет себя парламент – консолидирует усилия против Зеленского, либо консолидируется вокруг него – по большому счету, будет зависеть от того, что он будет делать на должности президента, отметил Сидорович.

Вокруг сильных всегда собираются группы заинтересованных в поддержке, поэтому в случае победы Зеленского к нему сразу же примкнут "перебежчики" из других политических лагерей, считает народный депутат Борислав Береза (внефракционный). "Президент – это всегда возможности. Но каким президентом он будет? Насколько мне известно, к нему уже бегают депутаты из разных фракций: и из президентской, и оппозиционных. Некоторые уже с удовольствием демонстрируют свои носки с символикой "95-квартала". К нему уже очереди стоят", – говорит Береза.

Политолог Владимир Фесенко считает, что в случае победы Зеленского на президентских выборах одним из вариантов развития событий может стать постепенный переход к парламентской республике. "Есть два базовых сценария. Первый – его противники, те, кто опасаются его дальнейших шагов, попытаются перетянуть де-факто полномочия на правительство и парламент. Либо же наоборот Зеленский начнет противостояние с парламентом и правительством, как это было в сериале. Так или иначе, Зеленскому понадобится уже в первые недели, если он станет президентом, решить кадровые вопросы через парламент", – сказал РБК-Украина Фесенко.

Другой вопрос, что вряд ли механизм по ограничению полномочий президента и переход к парламентской республике будет запущен до осенних выборов в Верховную раду, уточнил Фесенко. "Сначала, скорее всего, это может произойти де-факто. Пока новый президент и его команда будут осваивать свои новые должности, функции и разбираться, как эта государственная машина работает, то бремя власти может перейти к правительству и парламенту", – предположил политолог. То, как сложится ситуация после парламентских выборов, уже будет зависеть от их результатов, от того, какой будет коалиция и будет ли большинство сотрудничать с президентом, добавил собеседник.

Попытка Рады изменить Конституцию с переходом к парламентской модели будет неизбежна в независимости от личности победителя, особенно, если у него будет меньшинство в Верховной раде, уверен политолог Сергей Таран. Проигравший, по его мнению, приложит максимум усилий для того, чтобы создать в парламенте большинство, а еще лучше – конституционное большинство, с тем, чтобы, среди прочего, переписать Основной закон в сторону парламентской республики.

"Если это будет несистемный кандидат, то, во-первых, в первый месяц станет ясно, насколько это действительно несистемный кандидат. Выстроятся ли у него какие-то отношения с коалицией, отношения с существующим политическим классом. Дальше в любом случае мы увидим достаточно жесткую попытку мобилизироваться на парламентскую кампанию с тем, чтобы попытаться изменить Конституцию. Если это будет Зеленский, то это очень вероятный сценарий, что ему попытаются ограничить власть", – считает Таран.

В этом смысле решающим для Зеленского станет первый месяц его пребывания на должности президента и его первые шаги в этот период, отмечает политолог. "От этого месяца будет зависеть, насколько политики смогут мобилизироваться на антикампанию и на то, чтобы в следующем парламенте собрать конституционное большинство против него", – рассуждает Сергей Таран.

Прикрывшись Конституцией

С идеей об изменениях в Конституцию с существенным урезанием полномочий главы государства и усилением роли главы правительства еще два года назад выступали лидеры "Народного фронта" Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Эту инициативу они поднимали в ходе провалившихся переговоров с Петром Порошенко и его командой о создании единой партии власти для совместного похода на президентские выборы в марте, а затем на парламентские.

По версии "фронтовиков", такие уступки со стороны президента в пользу парламента и правительства добавят Порошенко электоральных баллов, поскольку так он станет первым президентом, который готов поделиться своими полномочиями. В недавнем интервью Арсен Аваков вновь заговорил о необходимости перехода к парламентскому устройству государства, но уточнил, что, скорее всего, не в том варианте, в котором это предлагает сделать Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко идею с урезанием полномочий президента ранее не одобрял. "Я никогда не соглашусь с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Подчеркиваю, что объем полномочий главы государства также должно быть достаточным для эффективного выполнения функций главнокомандующего", – заявлял Порошенко больше года назад. Не исключено, что, уступив президентское кресло другому кандидату, Порошенко свое мнение изменит.

Если депутаты все же решатся изменить Конституцию в пользу парламента, получив неудобного для себя президента, им придется играть в цейтноте. Ведь за оставшиеся полгода до выборов в Верховную раду парламентариям нужно будет для начала отправить документ на оценку в Конституционный суд, получить его вывод, проголосовать в первом чтении, и лишь только на следующей очередной сессии принять закон 300 голосами. Но, по оценке Руслана Сидоровича, в сроки, оставшиеся до конца парламентской каденции, успеть провести изменения в Конституцию нереально.

Теоретически собрать 300 голосов за изменения в Конституцию в случае избрания Зеленского в Раде можно, говорит источник издания в близком окружении Порошенко. Но в силу ограниченного времени воплотить это крайне сложно, практически невозможно. "Это реально только в том случае, если сразу же на следующий день после оглашения результатов выборов все начинают работать над этим", – объясняет собеседник в окружении Порошенко.

По его прогнозам, до осени никаких радикальных действий со стороны парламента в отношении Зеленского, если он и станет президентом, ожидать не стоит. Собеседник считает, что потребуется пять-шесть месяцев для того, чтобы все присмотрелись к новому президенту, дождавшись от него каких-то шагов и ошибок.

"Исходя из того, сколько он их делает сейчас, он сделает их очень быстро и массово. Не сидеть же ему все время в кабинете – ему придется общаться с людьми, с журналистами, с парламентом. Это не будет "теплая ванна", как сейчас. Если к осени он наделает еще каких-либо вопиющих вещей, тогда парламент этого созыва может инициировать изменения в Конституцию, а парламент следующего – их реализует", – полагает собеседник.

Вопрос изменения в Конституцию с переходом на парламентскую модель – может стать как раз тем самым объектом идеологической конфронтации партий в ходе следующей парламентской кампании: одни будут выступать за принятие изменений в Конституцию, другие – против. "Выборы в парламент вполне могут пройти под этим знаком: повестка – переход к парламентской республики или же оставляем то устройство, которое есть сейчас", – размышляет источник в окружении президента.

Заложник одной роли

Предсказать состав парламента следующего созыва еще сложнее, чем сказать, кто окажется во втором туре президентских выборов. Удастся ли Зеленскому в новом парламенте сформировать лояльное большинство – вопрос открытый.

"Если у президента Зеленского в следующем парламенте будет мощная политическая сила, которая объединится с другой силой и сформирует большинство, то они смогут принять все что угодно. Но интересно, будет ли он последовательно исполнять то, о чем рассказывал в интервью – об уменьшении давления со стороны государства, уменьшении власти со стороны президента. А это само по себе подразумевает, что президент должен лишиться части своих полномочий в пользу парламента", – отметил Борислав Береза.

К настоящему времени тройка лидеров парламентских рейтингов в соцопросах фактически дублирует рейтинг кандидатов в президенты – "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Причем в "Батькивщине" допускают возможность формирования коалиции с партией Зеленского в следующем созыве Рады. "Мы не отбрасываем Зеленского, Гриценко как тех, с кем мы будем создавать коалицию после следующих выборов", – сказал РБК-Украина заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Не исключают возможность вхождения в коалицию со "Слугой народа" в Раде следующего созыва и в "Блоке Петра Порошенко". "Если Порошенко переизбирается на второй срок, а Зеленский поведет в парламент "Слугу народа", где будут более-менее новые, недискредитированные лица, и если ему удастся отделиться от Коломойского, то мы можем вполне сформировать коалицию и со "Слугой народа", – допускает один из близких соратников Порошенко.

Нынешние партийные рейтинги дают лишь предварительную картину по политическим силам, которые могут пройти в Раду. Более чем за полгода до выборов ситуация может сильно измениться, отметил Владимир Фесенко. "Думаю, в июне-августе у нас появятся новые игроки и новые политические проекты, причем в разных электоральных нишах. Поэтому реальная картина парламентских выборов будет совсем другая, чем та, которую мы сейчас видим в партийных рейтингах", – полагает политолог.

Что же касается партии "Слуга народа", ее нынешний высокий рейтинг может упасть после президентства Зеленского, соглашаются опрошенные эксперты и депутаты. "У людей есть завышенные ожидания. Президентство Зеленского неизбежно приведет к падению рейтинга его партии. Причем очень быстро. Не имея ни своего парламента, ни своего правительства, ему будет сложно реализовывать какие-то инициативы и решения", – уверен Руслан Сидорович из "Самопомочи".

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