Не Форланом єдиним. Шевченко в топ-5 футболістів, які спробували інший спорт після кар'єри

Напередодні найкращий бомбардир ЧС-2010 Дієго Форлан дебютував у професіональному тенісі. 45-річний спортсмен отримав вайлдкард у парний розряд на Uruguay Open. У дуеті з аргентинцем Федеріко Корією він програв парі тенісистів із Болівії (1:6, 2:6). З поразкою у пасиві Форлан поповнив список футболістів зі зміною спортивної прописки після завершення активних виступів.

Гравець в поло Габріель Батістута

Важко повірити, та один із топ-бомбардирів 90-х ніколи не вважав футбол справою усього життя. Для знаменитого Батігола виступи за італійську "Фіорентину" та інші колективи були буденною роботою. На схилі кар'єри та відразу після того, як повісив бутси на цвях, аргентинець взагалі не хотів чути про м'яч – надто допікали серйозні травми щиколоток. Батістута навіть мав жахливі думки про ампутацію.

Заново полюбити життя допоміг "королівський спорт". Аргентинець захопився поло, бо ще в дитинстві навчився їздити верхи. Хоч Батістута сприймав інший вид спорту як хобі, але взявся методично покращувати їздові та тактичні навики. Він познайомився з культовим гравцем у поло Адольфо Камб'ясо та разом із командою навіть тріумфував у доволі престижному Кубку Stella Artois.

Гонщик Фаб'єн Бартез

Ексцентричний голкіпер збірної Франції став чемпіоном світу та Європи, тож вирішив досягнути успіху в автоспорті. Розпочав Бартез у Французькому кубку "Порше", далі перебрався в місцевий чемпіонат Gran Turismo, де в 2010 році вперше піднявся на подіум після гонки в Діжоні. На етапі в іспанській Наваррі в сезоні-2012 воротар відсвяткував першу перемогу та завершив рік сьомим.

У 2013-му разом із Морганом Мулленом-Траффортом Бартез здобув титул французької першості GT за кермом "Феррарі". Головний же старт дворазовий чемпіон Франції та Англії у футболі запланував на 2014 рік. За кермом Ferrari 458 він разом зі співвітчизниками Антоніо Поном і Сохейлом Аярі приїхав на "24 години Ле-Мана". Трійка французів посіла 29-те місце в класі в загальному заліку.

Гольфіст Андрій Шевченко

Володар "Золотого м'яча-2004" познайомився з гольфом ще в час виступів у Серії A. Поступово хобі переросло в серйозне захоплення. У 2011 році він навіть став віце-чемпіоном України, а згодом опинився в керівництві профільної федерації. Задовго до кабінету в Будинку футболу! Обізнані подейкують, що Шевченко – найсильніший гольфіст-любитель в Україні. Утім, профі-амбіцій він позбавлений.

Сам президент Української асоціації футболу якось назвав гольф "любов'ю". Натомість футбол для нього залишається "життям". Проводити час із ключкою він особливо пристрастився на Туманному Альбіоні. Це водночас і тренування (10-12 кілометрів пішки на свіжому повітрі), і щось на кшталт медитації (концентрація думок у русі). Для роботи біля керма вітчизняного футболу й те, й те знадобиться.

Хокеїст Петр Чех

Мабуть, найвпізнаваніший воротар перших двох десятиліть нового століття після прощання з футболом віддався любому всім чехам хокею. Він приєднався до англійського "Гілфорд Фінікс" у Другому Південному дивізіоні. У лавах команди з графства Суррей Чех провів із перервами 3 роки (20 поєдинків). Рівень голкіпера виявився достатнім, щоб піднятися в Перший Південний дивізіон на сезон 2022/23.

У складі "Челмсфорда" вже стало важче. Відсоток сейвів Чеха впав до 90,3% кидків. Розпочавши наступний сезон у складі "Оксфорда" в тому ж дивізіоні, воротар почав пропускати ще більше (5,45 шайб у середньому). Торік чеський кіпер зіграв у благодійному матчі на підтримку українського хокею в час війни. До речі, в хокеї Чех узяв 39-й номер на честь іншого друга України – Домініка Гашека.

Гравець в дартс Рафаель ван дер Ваарт

Вихованець школи амстердамського "Аякса" залишив присмак недомовки. Він провів два сезони в мадридському "Реалі" міжгалактичних часів, тож передусім може пишатися виступом у складі збірної Нідерландів на ЧС-2010. Чемпіонські титули на батьківщині та в Данії навряд відповідають потенціалу ван дер Ваарта. Та після завершення кар'єри сумував недовго та знайшов новий спорт.

Навесні 2019 року нідерландець вступив до Британської організації дартсу. На професіональному рівні в "дротиках" ван дер Ваарт дебютував у травні того ж року на Відкритому чемпіонаті Данії. У стартовому колі змагань він здолав господаря турніру Томаса Андерсона, а в другому раунді вилетів від іншого данця – Могенса Крістенсена. Проте, далі змагатися з майстрами дартсу найвищого рівня не став.