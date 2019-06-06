Ford закрывает завод в Британии из-за Brexit

Производитель Ford собирается объявить о закрытии своего завода двигателей в Соединенном королевстве - в городе Бридженде, Уэльс. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает источник Reuters.

Информагентство отмечает, что такой шаг станет ударом для британской автомобильной промышленности. Сейчас на этом заводе работает более двух тысяч человек.

Знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности отмечает, что объявление о закрытии завода ожидается в четверг, 6 июня. В этот день состоится встреча чиновников союза Unite с американским автопроизводителем.

В пресс-службе автомобильной компании отказались от комментариев по этому поводу. Однако ранее в компании предупреждали, что заводы в Великобритании могут столкнуться с тарифами на 1 млрд долларов в случае так называемого жесткого Brexit.

В Британии на сегодняшний день Ford имеет два завода - в Бридженде и Дагенхеме. Здесь производится около 1,3 миллиона двигателей.

Компания Ford уже объявила о сокращении рабочих мест в Германии. Это второй по величине европейский рынок автопроизводителя.

Напомним, в апреле 2019 Минюст США начал криминальное расследование в отношении американского автоконцерна Ford. Это связано с сертификацией вредных выбросов автомобилей компании. В частности отмечается, что расследование не связано с применением персонального обеспечения, которое может намеренно искажать показатели выбросов, как это было в случае с Volkswagen. Компания сама предоставила информацию для расследования американской власти.

Добавим, топ-менеджер Volkswagen AG Оливер Шмидт признал себя виновным по уголовному делу в скандале с дизельными двигателями компании.