Ford отзывает автомобили в США и Канаде из-за проблем с двигателями

Фото: Ford F-150 (drive2)

Автомобильный концерн Ford Motor отзовет почти миллион машин на территории Северной Америки

Автомобильный концерн Ford Motor отзывает почти 900 тыс. машин на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В компании заявили об отзыве пикапов F-150, которые были выпущены в период с 2015 по 2018 годы, и Super Duty, выпущенных с 2017 по 2018 годы.

Причиной отзыва называется проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей. Пока известно о трех случаях возгорания машин из-за этой неисправности.

В Ford уточнили, что более 410 тыс. автомобилей будут отозваны в Соединенных Штатах и более 460 тыс. в Канаде.

Напомним, в начале 2018 года в Соединенных Штатах Америки подали в суд на американский автоконцерн Ford, обвинив его в манипулировании дизельными двигателями.

В исковом заявлении адвокатская контора Hagens Berman Sobol утверждала, что Ford использовал те же мошеннические методы, что и немецкий автоконцерн Volkswagen, чтобы успешно пройти тесты на содержание вредных веществ в выхлопах моторов.