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Ford отзывает более 600 тысяч внедорожников в США

Автор: Даша Харченко

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 внедорожников Ford Explorer в США. У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

Об этом сообщает Reuters.

К компании с просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.

В случае необходимости автомобилестроитель установит специальные штифты и заменит повреждения.

С начала 2021 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.

Ранее сообщалось, что Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, анонсировавший полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.

Напомним, РБК-Украина писало, что в апреле украинцы стали активнее покупать новые авто. Так, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 10 тысяч машин из салона. Это, между прочим, на 11% больше, чем в марте, и аж на 170% - чем в апреле 2020-го.

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