Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків у США

Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 616 967 позашляховиків Ford Explorer в США. У автівок можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху.

З початку 2021 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.

Раніше повідомлялось, що Ford став першим найбільшим автовиробником, який анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі. Компанія планує перейти на електромобілі до 2030 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у квітні українці стали активніше купувати нові авто. Так, минулого місяця в Україні зареєстрували 10 тисяч машин з салону. Це, між іншим, на 11% більше, ніж у березні, і аж на 170% - ніж у квітні 2020-го.