Forbes назвал Apple самым дорогим брендом мира

Бренд Apple занял первую позицию в рейтинге самых долрогих брендов мира по версии журнала Forbes. Стоимость бренда в 2019 году составляет в 205,5 млн долларов, передает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что эта сумма на 12% больше, чем в 2018 году. Таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.

В целом, технологические компании занимают первые пять мест. В частности, вторым в списке идет Google (167,7 млн долларов - на 27% больше показателей 2018 года). На третьем месте Microsoft (125,3 млн долларов - рост 20%). Замыкают топ-5 Amazon (97 млн долларов) и Facebook (88,9 млн долларов).

В десятке рейтинга также оказались Coca-Cola (59,2 млн долларов) и McDonald's (десятое место, 43,8 млн долларов).

Бренд Hyundai подешевел на 8%, однако большевсех пострадала шведская розничная сеть H&M падение на 12% (11,5 млн долларов).

Напомним, Американская корпорация Apple в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов.