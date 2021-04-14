ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ФОПы смогут подавать заявки на 8 тысяч гривен: Шмыгаль назвал дату

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 13:21
ФОПы смогут подавать заявки на 8 тысяч гривен: Шмыгаль назвал дату Фото: Шмыгаль назвал дату подачи заявок на выплаты по 8 тысяч гривен (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники смогут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля. Деньги получат только в "красной" зоне.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 14 апреля, которое транслировалось в Youtube.

"Уже с 19 апреля физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из красных карантинных зон могут посылать заявки на получение 8 тысяч гривен", - сказал он.

По его словам, заявки можно подавать через портал или и приложение "Дія".

Шмыгаль сообщил, что выплаты будут проведены "в те же самые сроки, как это было во время подготовки к зимнему локдауну".

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Правительство также определило перечень предпринимателей, которые смогут получить помощь в размере 8 тысяч гривен. Выплаты получат только те, чей основной вид деятельности вошел в список.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой