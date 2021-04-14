ФОПи зможуть подавати заявки на 8 тисяч гривень: Шмигаль назвав дату

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 14 квітня, яке транслювалося в Youtube .

"Вже з 19 квітня фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з червоних карантинних зон можуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень", - сказав він.

За його словами, заявки можна подавати через портал або і додаток "Дія".

Шмигаль повідомив, що виплати будуть проведені "в ті ж самі терміни, як це було під час підготовки до зимового локдауну".