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ФОПи зможуть подавати заявки на 8 тисяч гривень: Шмигаль назвав дату

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 13:21
ФОПи зможуть подавати заявки на 8 тисяч гривень: Шмигаль назвав дату Фото: Шмигаль назвав дату подачі заявок на виплати по 8 тисяч гривень (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 14 квітня, яке транслювалося в Youtube.

"Вже з 19 квітня фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з червоних карантинних зон можуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень", - сказав він.

За його словами, заявки можна подавати через портал або і додаток "Дія".

Шмигаль повідомив, що виплати будуть проведені "в ті ж самі терміни, як це було під час підготовки до зимового локдауну".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Уряд також визначив перелік підприємців, які зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Виплати отримають лише ті, чий основний вид діяльності увійшов у список.

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