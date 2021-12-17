UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ФОПы протестуют под Радой. Произошла драка, в ход пошли файеры

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит акция протеста ФОПов под Верховной радой. Участники протеста начали жечь файеры и устроили драку.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники протеста зажгли файеры. Также произошли стычки.

Отметим, что сегодня Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, который малые предприниматели требовали уже долгий период времени.

Они хотят принятия законопроекта №6376, предусматривающий отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Напомним, 14 декабря также была акция протеста ФОПов под Радой, тоже произошли столкновения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевФОП