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ФОПи протестують під Радою. Сталась бійка, в хід пішли файєри

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві проходить акція протесту ФОПів під Верховною радою. Учасники протесту почали палити файери та влаштували бійку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасники протесту запалили файєри. Також стались сутички.

Зазначимо, що сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який малі підприємці вимагали вже довгий період часу.

Вони хочуть прийняття законопроекту №6376, що передбачає відстрочку на один рік до 1 січня 2023 року розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.

Нагадаємо, 14 грудня також була акція протесту ФОПів під Радою, теж стались сутички.

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КиївФОП