ФОПи протестують під Радою. Сталась бійка, в хід пішли файєри

В Києві проходить акція протесту ФОПів під Верховною радою. Учасники протесту почали палити файери та влаштували бійку.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Учасники протесту запалили файєри. Також стались сутички.
Зазначимо, що сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який малі підприємці вимагали вже довгий період часу.
Вони хочуть прийняття законопроекту №6376, що передбачає відстрочку на один рік до 1 січня 2023 року розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.
Нагадаємо, 14 грудня також була акція протесту ФОПів під Радою, теж стались сутички.