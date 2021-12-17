ФОПи протестують під Радою. Сталась бійка, в хід пішли файєри

В Києві проходить акція протесту ФОПів під Верховною радою. Учасники протесту почали палити файери та влаштували бійку.

Учасники протесту запалили файєри. Також стались сутички.

Зазначимо, що сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який малі підприємці вимагали вже довгий період часу.

Вони хочуть прийняття законопроекту №6376, що передбачає відстрочку на один рік до 1 січня 2023 року розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.