ФОПов первой группы освободили от единого налога до мая 2021 года

Физические лица - предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Освобождение не применяется в случае нарушения такими ФОПами условий применения первой группы плательщиков единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

"В указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисление единого налога для зарегистрированных физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы", - говорится в сообщении.

В соответствии с Налоговым кодексом, первая группа - физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен. Единый налог составляет 5% от доходов.

Отметим, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Напомним, Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступают в силу с 1 января 2021 года.