ФОПів за це штрафують: ТОП-5 помилок у декларації

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Найпоширеніші помилки у податковій звітності

Подання декларації – один з головних обов’язків кожного підприємця в Україні. Але навіть досвідчені ФОПи іноді припускаються помилок, які можуть дорого коштувати. З 2025 року контроль з боку податкових органів посилився, а штрафи стали болючішими. Розглянемо п’ять найпоширеніших помилок, які можуть призвести до фінансових санкцій.

Богдан Янків, адвокат та експерт у сфері оподаткування зазначив, що найчастішу помилку роблять під час підрахунку доходів. Поширеною проблемою є плутанина між доходом та надходженнями від непідприємницької діяльності. Якщо ви занизили дохід, тоді штраф за це – донарахування податку та пеня за весь період заниження доходу згідно зі статтею 123.1 Податкового кодексу про штрафні санкції.

"Зокрема, це також стосується іноземного доходу. Треба брати курс валют згідно НБУ на дату витрати чи отриманого прибутку. Якщо точна дата невідома, то слід виходити з курсу на 31 грудня минулого року", – зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Богдан Янків рекомендує, щоб здійснити коректний розрахунок доходу, потрібно отримати виписки від брокерів, банків, бірж чи інші документи, де чітко видно зарахування платежів.

Фото: Найбільш часті помилки при поданні податкової звітності (Getty Images)

Ще однією поширеною помилкою є неправильне зазначення КВЕДів – подання звітності зі застарілими або неактуальними кодами видів діяльності. Це стає причиною штрафів або навіть втрати права на спрощену систему оподаткування. Зокрема, при зміні напрямку діяльності обов’язково потрібно внести зміни до Єдиного державного реєстру, інакше вид діяльності в декларації буде вважатися нечинним. Перевірити свій КВЕД можна на офіційному сайті ЄДР.

До поширених помилок у податковій звітності також належить прострочене подання декларації – Податковий кодекс України зобов’язує підприємців подавати декларації в чітко визначені строки. За неподання або запізнення з подачею навіть на один день передбачено штраф в розмірі 340 гривень.

Повторне несвоєчасне подання декларації тягне за собою штраф у розмірі 1020 гривень згідно зі статтею 120.1 ПКУ про порушення платником податків порядку подання інформації.

З 2025 року ФОПи І, II та IV груп мають сплачувати військовий збір у формі щомісячного авансового платежу. Не врахування в декларації військового збору - це теж помилка, штраф за яку передбачений ст. 126.1 ПКУ Порушення правил сплати (перерахування) податків.

Експерт також звертає увагу, що у декларації мають бути зазначені всі обов’язкові поля: види діяльності, сума доходу, обсяг нарахованого податку, сума ЄСВ, підпис і дата. Часто ФОПи подають порожню (нульову) або неповну декларацію, не ведучи діяльність, але при цьому не мають права на звільнення від сплати ЄСВ. Це тягне за собою накладення штрафу, втрату страхового стажу згідно з законом “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.

Як уникнути помилок

"Декларація вважається прийнятою, якщо в кабінеті платника податків в особистому кабінеті є квитанція № 2 від податкової", – зауважив Богдан Янків. Це означає, що декларацію прийнято, але зазвичай це тільки початок шляху. Протягом 3 років після подачі декларації податкова може назначити додаткову перевірку і вимагати всі виписки по доходах на основі яких робили розрахунок.

Для того, щоб мінімізувати вірогідність помилок у податковій декларації варто:

використовувати офіційний кабінет платника податків для подання звітності – там більшість полів заповнюються автоматично;

офіційний кабінет платника податків для подання звітності – там більшість полів заповнюються автоматично; слідкувати за новинами Податкової служби – правила змінюються часто;

перевіряти КВЕДи та реквізити перед подачею звітності;

користуватись порадами податкових консультантів, профільних юристів та бухгалтерів в особливо складних ситуаціях.

Навіть одна неточність у декларації може викликати ланцюг проблем: від штрафу до перевірки. ФОПам у 2025 році варто бути особливо уважними – податковий контроль посилився, а обов’язкові платежі розширилися. Вчасна подача і точність – запорука спокою підприємця.