ФОПов за это штрафуют: ТОП-5 ошибок в декларации

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Самые распространенные ошибки в налоговой отчетности

Подача декларации - одна из главных обязанностей каждого предпринимателя в Украине. Но даже опытные ФОПы иногда допускают ошибки, которые могут дорого стоить. С 2025 года контроль со стороны налоговых органов усилился, а штрафы стали более болезненными. Рассмотрим пять самых распространенных ошибок, которые могут привести к финансовым санкциям.

Богдан Янкив, адвокат и эксперт в сфере налогообложения отметил, что самую частую ошибку делают при подсчете доходов. Распространенной проблемой является путаница между доходом и поступлениями от непредпринимательской деятельности. Если вы занизили доход, тогда штраф за это - доначисление налога и пеня за весь период занижения дохода согласно статье 123.1 Налогового кодекса о штрафных санкциях.

"В частности, это также касается иностранного дохода. Надо брать курс валют согласно НБУ на дату расхода или полученной прибыли. Если точная дата неизвестна, то следует исходить из курса на 31 декабря прошлого года", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Богдан Янкив рекомендует, чтобы осуществить корректный расчет дохода, нужно получить выписки от брокеров, банков, бирж или другие документы, где четко видно зачисление платежей.

Фото: Наиболее частые ошибки при подаче налоговой отчетности (Getty Images)

Еще одной распространенной ошибкой является неправильное указание КВЭДов - подача отчетности с устаревшими или неактуальными кодами видов деятельности. Это становится причиной штрафов или даже потери права на упрощенную систему налогообложения. В частности, при смене направления деятельности обязательно нужно внести изменения в Единый государственный реестр, иначе вид деятельности в декларации будет считаться недействительным. Проверить свой КВЭД можно на официальном сайте ЕГР.

К распространенным ошибкам в налоговой отчетности также относится просроченная подача декларации - Налоговый кодекс Украины обязывает предпринимателей подавать декларации в четко определенные сроки. За неподачу или опоздание с подачей даже на один день предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Повторная несвоевременная подача декларации влечет за собой штраф в размере 1020 гривен согласно статье 120.1 НКУ о нарушении налогоплательщиком порядка представления информации.

С 2025 года ФЛП I, II и IV групп должны уплачивать военный сбор в форме ежемесячного авансового платежа. Не учет в декларации военного сбора - это тоже ошибка, штраф за которую предусмотрен ст. 126.1 НКУ Нарушение правил уплаты (перечисления) налогов.

Эксперт также обращает внимание, что в декларации должны быть указаны все обязательные поля: виды деятельности, сумма дохода, объем начисленного налога, сумма ЕСВ, подпись и дата. Часто ФЛП подают пустую (нулевую) или неполную декларацию, не ведя деятельность, но при этом не имеют права на освобождение от уплаты ЕСВ. Это влечет за собой наложение штрафа, потерю страхового стажа согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как избежать ошибок

"Декларация считается принятой, если в кабинете налогоплательщика в личном кабинете есть квитанция № 2 от налоговой", - отметил Богдан Янкив. Это означает, что декларация принята, но обычно это только начало пути. В течение 3 лет после подачи декларации налоговая может назначить дополнительную проверку и потребовать все выписки по доходам на основе которых делали расчет.

Для того, чтобы минимизировать вероятность ошибок в налоговой декларации стоит:

использовать официальный кабинет налогоплательщика для подачи отчетности - там большинство полей заполняются автоматически;

официальный кабинет налогоплательщика для подачи отчетности - там большинство полей заполняются автоматически; следить за новостями Налоговой службы - правила меняются часто;

проверять КВЭДы и реквизиты перед подачей отчетности;

пользоваться советами налоговых консультантов, профильных юристов и бухгалтеров в особо сложных ситуациях.

Даже одна неточность в декларации может вызвать цепь проблем: от штрафа до проверки. ФОПам в 2025 году стоит быть особенно внимательными - налоговый контроль ужесточился, а обязательные платежи расширились. Своевременная подача и точность - залог спокойствия предпринимателя.