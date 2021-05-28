UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ФОПам разрешили заниматься гостиничным бизнесом: Зеленский подписал закон

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. ФОПам разрешили называть небольшие заведения отелями.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная рада приняла 29 апреля 2021 года.

"Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги", - говорится в сообщении.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях и т.п.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет министров Украины.

"Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу", - отмечается в сообщении.

Как писало РБК-Украина, закон Рада приняла за основу в начале сентября 2020 года.

Напомним, 14 июля прошлого года ВР легализовала игорный бизнес: нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который позволяет размещать залы с игровыми автоматами в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отель