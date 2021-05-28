ФОПам дозволили займатися готельним бізнесом: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. ФОПам дозволили називати невеликі заклади готелями.
Президент підписав закон "Про внесення змін до закону України" Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг "№ 1441-IX, який Верховна рада ухвалила 29 квітня 2021 року.
"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам-підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться в повідомленні.
Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні установи тощо.
Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) строком на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів України.
"Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності", - наголошується в повідомленні.
Як писало РБК-Україна, закон Рада прийняла за основу на початку вересня 2020 року.
Нагадаємо, 14 липня минулого року ВР легалізувала гральний бізнес: нардепи прийняли у другому читанні відповідний законопроект №2285-д, який дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.