ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ФОПам расширили возможности работать без кассовых аппаратов

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 14:08
ФОПам расширили возможности работать без кассовых аппаратов Фото: ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов в поселках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в условия работы ФОПов без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО. В перечень населенных пунктов кроме сел добавлены поселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине по состоянию на 1 января 2022 года учитывается 1 166 поселков.

Напомним, Кабинет министров освободил предпринимателей, проводящих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси