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ФОПам розширили можливості працювати без касових апаратів

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Україна, Середа 09 лютого 2022 14:08
ФОПам розширили можливості працювати без касових апаратів Фото: ФОПам дозволили працювати без касових апаратів у селищах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО. До переліку населених пунктів крім сіл додані селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні станом на 1 січня 2022 року обліковується 1 166 селищ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

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Кабінет Міністрів України
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