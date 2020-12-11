Как ФОПам получить 8 тысяч гривен выплаты: пошаговая инструкция

Физические лица-предприниматели могут получить выплаты в размере 8000 гривен. В "Слуге народа" предоставили пошаговую инструкцию для получения средств.
Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.
В СН также напомнили условия получения выплат для ФОП:
В партии отмечают, что выплаты должны получить более 1 млн украинцев, среди которых ФОП, наемные работники и работодатели для сохранения рабочих мест.
Напомним, в Минцифры уточнили, что украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8000 гривен через приложение "Дия" с 14 по 21 декабря.
Как писало РБК-Украина, премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.
Так, соответствующие законы, которые предусматривают предоставление этих денег, уже вступили в силу.