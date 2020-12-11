Как ФОПам получить 8 тысяч гривен выплаты: пошаговая инструкция

Физические лица-предприниматели могут получить выплаты в размере 8000 гривен. В "Слуге народа" предоставили пошаговую инструкцию для получения средств.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.

Алгоритм действий следующий:

зайти на портал государственных услуг "Дия" пройти идентификацию заполнить заявление на получение выплаты указать номер банковского счета после проверки данных в реестрах ожидать поступления денег на счет.

В СН также напомнили условия получения выплат для ФОП:

зарегистрирован более 3 месяцев,

уплаченный ЕСВ за первые два квартала 2020 года

основной вид деятельности подпадает под карантинные ограничения.

В партии отмечают, что выплаты должны получить более 1 млн украинцев, среди которых ФОП, наемные работники и работодатели для сохранения рабочих мест.

Напомним, в Минцифры уточнили, что украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8000 гривен через приложение "Дия" с 14 по 21 декабря.

Как писало РБК-Украина, премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

Так, соответствующие законы, которые предусматривают предоставление этих денег, уже вступили в силу.