Як ФОПам отримати 8 тисяч гривень виплати: покрокова інструкція

Фізичні особи-підприємці можуть отримати виплати у розмірі 8 тисяч гривень. У "Слузі народу" надали покрокову інструкцію для отримання коштів.
Про це повідомляє прес-служба партії у Telegram.
У СН також нагадали умови отримання виплат для ФОП:
У партії зазначають, що виплати мають отримати понад 1 млн українців, серед яких ФОП, наймані працівники та роботодавці для збереження робочих місць.
Нагадаємо, у Мінцифри уточнили, що український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8000 гривень через додаток "Дія"з 14 по 21 грудня.
Як писало РБК-Україна, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.
Так, відповідні закони, які передбачають надання цих коштів, уже набрали чинності.