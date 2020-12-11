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Як ФОПам отримати 8 тисяч гривень виплати: покрокова інструкція

Автор: Юлія Струк

Фізичні особи-підприємці можуть отримати виплати у розмірі 8 тисяч гривень. У "Слузі народу" надали покрокову інструкцію для отримання коштів.

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Про це повідомляє прес-служба партії у Telegram.

Алгоритм дій наступний:
  1. зайти на портал державних послуг "Дія"
  2. пройти ідентифікацію
  3. заповнити заяву на отримання виплати
  4. вказати номер банківського рахунку
  5. після перевірки даних у реєстрах очікувати на надходження грошей на рахунок.

У СН також нагадали умови отримання виплат для ФОП:

  • зареєстрований понад 3 місяці,
  • сплачений ЄСВ за перші два квартали 2020 року
  • основний вид діяльності підпадає під карантинні обмеження.

У партії зазначають, що виплати мають отримати понад 1 млн українців, серед яких ФОП, наймані працівники та роботодавці для збереження робочих місць.

Нагадаємо, у Мінцифри уточнили, що український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8000 гривень через додаток "Дія"з 14 по 21 грудня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

Так, відповідні закони, які передбачають надання цих коштів, уже набрали чинності.

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