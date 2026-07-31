ФОП не встиг подати декларацію: чи можна уникнути штрафу

ФОПи, які пропустили строк подання декларації, ризикують отримати штрафні санкції. Проте у деяких випадках штрафу можна уникнути.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла партнер юридичної компанії Expatpro Тетяна Ященко.

Що робити насамперед

Подати декларацію потрібно якнайскоріше. Пропущення строків призводить до накладення штрафних санкцій.

Способи подачі декларації

Юристка виокремила три варіанти. Перший - надіслати паперову декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Другий - подати документ в електронній формі через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія". Третій - принести декларацію особисто до центру обслуговування платників за місцем обліку.

Найбільш оперативним способом залишається подання декларації в електронній формі.

Які є підстави для уникнення штрафу

Якщо є серйозні підстави для пропущення строку подання, ФОП може звернутися до податкової за місцем обліку з клопотанням про незастосування штрафних санкцій.

Наприклад, якщо через обставини, спричинені воєнним станом, чи іншими форс-мажорними ситуаціями платник податків втратив можливість вчасно розрахуватися з бюджетом або відзвітувати, він має офіційно повідомити про це податкову службу та надати документальні докази.

Оплатити штраф можна лише після того, як податкова надішле відповідне податкове повідомлення-рішення.