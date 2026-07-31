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ФОП не встиг подати декларацію: чи можна уникнути штрафу

06:40 31.07.2026 Пт
2 хв
Існують законні підстави, за якими можна уникнути штрафу
aimg Валерія Абабіна
ФОП не встиг подати декларацію: чи можна уникнути штрафу Фото: податкова декларація (Віталій Носач РБК-Україна)
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ФОПи, які пропустили строк подання декларації, ризикують отримати штрафні санкції. Проте у деяких випадках штрафу можна уникнути.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла партнер юридичної компанії Expatpro Тетяна Ященко.

Що робити насамперед

Подати декларацію потрібно якнайскоріше. Пропущення строків призводить до накладення штрафних санкцій.

Способи подачі декларації

Юристка виокремила три варіанти. Перший - надіслати паперову декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Другий - подати документ в електронній формі через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія". Третій - принести декларацію особисто до центру обслуговування платників за місцем обліку.

Найбільш оперативним способом залишається подання декларації в електронній формі.

Які є підстави для уникнення штрафу

Якщо є серйозні підстави для пропущення строку подання, ФОП може звернутися до податкової за місцем обліку з клопотанням про незастосування штрафних санкцій.

Наприклад, якщо через обставини, спричинені воєнним станом, чи іншими форс-мажорними ситуаціями платник податків втратив можливість вчасно розрахуватися з бюджетом або відзвітувати, він має офіційно повідомити про це податкову службу та надати документальні докази.

Оплатити штраф можна лише після того, як податкова надішле відповідне податкове повідомлення-рішення.

Нагадаємо, розмір штрафу за неподання або несвоєчасне подання декларації становить 340 гривень. Якщо ФОП припустився цього порушення вдруге протягом року, сума штрафу зростає до 1020 гривень.

Раніше юристи пояснювали, що під час дії воєнного стану ФОПи можуть уникнути штрафів за невчасну подачу декларацій, якщо підтвердять неможливість виконання цього обов'язку через форс-мажор.

Водночас відсутність коштів на рахунку форс-мажором не вважається.

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