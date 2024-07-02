Штрафи для ФОПів. Коли і за що можуть покарати підприємців

РБК-Україна із посиланням на публікацію Бачинські і партнери розповідає, скільки доведеться заплатити за такі порушення.

Що буде, якщо невчасно подати декларацію

ФОПи повинні звітувати за попередній рік. І та ІІ групи мали подавати декларації до 29 лютого 2024 р. за весь 2023 рік., ІІІ група (3%, 5%) до 9 лютого 2024 р. за 4 квартал 2023 рік накопичувальним підсумком.

ФОПи можуть уникнути штрафів за невчасну подачу декларацій під час дії воєнного стану. Для цього потрібно підтвердити неможливість виконання обов’язку з подання звітності.

Уникнути відповідальності ФОПи можуть, якщо податковий обов’язок (подання звітності чи сплати податків) був не виконаний через форс-мажор. Але цей факт потрібно довести. Якщо ФОП не платить ЄП тільки через те, що в нього нема грошей на рахунку, то це не вважається форс-мажором.

Податковий кодекс України передбачає покарання за несвоєчасне подання звітності у вигляді накладання штрафу у розмірі 340 грн (за кожне таке неподання або несвоєчасне подання).

Повторне порушення протягом року передбачає штраф у розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Відповідно, якщо ФОП подав із запізненням всі три декларації з ЄП в один день (до того часу, як наклали протягом року штраф згідно з п. 120.1 ПКУ), він буде змушений сплатити штраф у розмірі 1020 грн (340 грн х 3).

Які бувають штрафи за несвоєчасну сплату зобов'язань

За несвоєчасну сплату єдиного податку ФОП загрожує штраф розмірі:

5% суми податкового боргу, якщо прострочено до 30 календарних днів включно

10% суми податкового боргу, якщо сплату прострочено більше ніж на 30 календарних днів

При цьому, навіть під час дії воєнного стану ФОПи мають платити ЄСВ. Інакше на них можуть накласти адміністративний штраф за ст. 1651 КпАП у розмірі від 680 до 1360 грн.

Додамо також, що за ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП передбачено покарання від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів громадян (17 000 - 34 000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, сировини і грошей. Якщо ж доходи від незаконної діяльності перевищували 17 000 грн, то сума штрафу складає від 2 000 до 5 000 неоподаткованих мінімумів громадян - до 85 000 грн.