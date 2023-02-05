ФОП можуть подавати довідку про ЄСВ онлайн: інструкція

Кожний платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) має надати до податкової довідку-розрахунок на виплату заробітної плати в електронній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу (ДПС).

Як нагадує Державна податкова служба, це можна зробити онлайн через Електронний кабінет (http://cabinet.tax.gov.ua) або через вебпортал ДПС.

Аби зайти до особистого кабінуте платника податку, достатньо пройти ідентифікацію онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису, зокрема через id.gov.ua (MobileID і BankID), за допомогою Дія.Підпис або "хмарного" кваліфікованого електронного підпису.

В електронному кабінеті є меню "Ведення звітності", куди платник ЄСВ може завантажити вже оформлену довідку-розрахунок в електронній формі за ідентифікатором форми J1330001 (для юридичних осіб) або F1330001 (для фізичних осіб). Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка, тому потрібно почекати автоматичну відповідь.

Контролюючі органи можуть не погодити довідку, якщо:

довідка-розрахунок не відповідає формі, визначеній у додатку 1 до Порядку;

є підозра, що викладена в довідці-розрахунку інформація не є достовірною;

платник подав довідку до податкової не за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа. Тоді у другій квитанції будуть вказані причини неприйняття документа.

Якщо все в порядку, друга квитанція підтвердить реєстрацію довідки або її неприйняття. Вона повинна містити:

реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа;

результати опрацювання в органі контролю (дата та час прийняття (реєстрації) або неприйняття довідки;

реєстраційний номер;

дані про платника та підписувача (підписувачів) електронного документа та квитанції.

Якщо друга квитанція підтвердить, що податкова прийняла довідку, платник може бути спокійним: датою та часом реєстрації електронного документа вважаються дата та час отримання першої квитанції.

Наприкінці алгоритму дій податкова надійшле погоджену електронну довідку-розрахунок (або відмову її погодити) в Електронний кабінет платника.