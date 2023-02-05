ФЛП могут подавать справку о ЕСВ онлайн: инструкция

Каждый плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) должен предоставить в налоговую справку-расчет на выплату заработной платы в электронной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

Как напоминает Государственная налоговая служба, это можно сделать онлайн через электронный кабинет ( http://cabinet.tax.gov.ua ) или через веб-портал ГНС.

Чтобы зайти в личный кабинет налогоплательщика, достаточно пройти идентификацию онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи, в частности через id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или "облачной" квалифицированной электронной подписи.

В электронном кабинете есть меню "Ведение отчетности", куда плательщик ЕСВ может загрузить уже оформленную справку-расчет в электронной форме по идентификатору формы J1330001 (для юридических лиц) или F1330001 (для физических лиц). После поступления электронного документа производится его автоматизированная проверка, поэтому нужно подождать автоматический ответ.

Контролирующие органы могут не согласовать справку, если:

справка-расчет не соответствует форме, определенной в приложении 1 к Порядку;

есть подозрение, что изложенная в справке-расчете информация не является достоверной;

плательщик подал справку в налоговую не по месту взятия на учет плательщика единого взноса.

В случае отрицательных результатов автоматизированной проверки первой квитанции сообщается о непринятии электронного документа. Тогда во второй квитанции будут указаны причины непринятия документа.

Если все в порядке, то вторая квитанция подтвердит регистрацию справки либо ее непринятие. Она должна содержать:

реквизиты принятого (зарегистрированного) или непринятого (с указанием причины) электронного документа;

результаты обработки в органе контроля (дата и время принятия (регистрации) или непринятия справки);

регистрационный номер;

данные о плательщике и подписчике (подписчиках) электронного документа и квитанции.

Если вторая квитанция подтвердит, что налоговая приняла справку, плательщик может быть спокоен: датой и временем регистрации электронного документа считаются дата и время получения первой квитанции.

В конце алгоритма действий налоговая пришлет согласованную электронную справку-расчет (или отказ ее согласовать) в Электронный кабинет плательщика.