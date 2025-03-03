ФОП і робота за сумісництвом: чи дозволяє закон поєднувати два джерела доходу

Фізична особа-підприємець (ФОП) може працювати за наймом за сумісництвом. Законодавство України не містить заборони для ФОП щодо укладення трудового договору у вільний від підприємницької діяльності час.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про нюанси роботи ФОП за сумісництвом.
Сумісництвом є виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Це передбачено частиною першою статтею 102 Кодексу законів про працю України.
Сумісництво буває двох видів:
зовнішнє - коли працівник працює за основним місцем роботи та додатково виконує роботу в іншій установі, організації або у фізичної особи;
внутрішнє - коли працівник має одночасно трудові відносини з одним підприємством або фізичною особою як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
"Головною умовою роботу за сумісництвом є виконання працівником вказаної роботи у вільний від основної роботи час, тобто, графіки роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом не повинні перетинатися. При цьому кількість місць роботи за сумісництвом законодавством не обмежується", - наголошує Євген Буліменко.
ФОП може укласти трудовий договір із підприємством, установою, організацією або фізичною особою. У такому разі він набуває статусу найманого працівника за основним місцем роботи.
Якщо ФОП уже працює за основним місцем, він може також працювати за сумісництвом, але виключно як фізична особа, а не як підприємець.
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