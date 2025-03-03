UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ФОП і робота за сумісництвом: чи дозволяє закон поєднувати два джерела доходу

Що треба знати ФОП про роботу за сумісництвом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Фізична особа-підприємець (ФОП) може працювати за наймом за сумісництвом. Законодавство України не містить заборони для ФОП щодо укладення трудового договору у вільний від підприємницької діяльності час.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про нюанси роботи ФОП за сумісництвом.

Що таке сумісництво

Сумісництвом є виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Це передбачено частиною першою статтею 102 Кодексу законів про працю України.

Сумісництво буває двох видів:

  • зовнішнє - коли працівник працює за основним місцем роботи та додатково виконує роботу в іншій установі, організації або у фізичної особи;

  • внутрішнє - коли працівник має одночасно трудові відносини з одним підприємством або фізичною особою як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

"Головною умовою роботу за сумісництвом є виконання працівником вказаної роботи у вільний від основної роботи час, тобто, графіки роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом не повинні перетинатися. При цьому кількість місць роботи за сумісництвом законодавством не обмежується", - наголошує Євген Буліменко.

ФОП як найманий працівник

ФОП може укласти трудовий договір із підприємством, установою, організацією або фізичною особою. У такому разі він набуває статусу найманого працівника за основним місцем роботи.

Якщо ФОП уже працює за основним місцем, він може також працювати за сумісництвом, але виключно як фізична особа, а не як підприємець.

Раніше ми писали про те, що в Україні працюють над новою пенсійною реформою. Вона передбачає, що розмір пенсії залежатиме не від заробітної плати, а від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати.

Читайте також про те, що нещодавно Мінфін ухвалив нову форму податкового розрахунку для сум ПДФО та ЄСВ, а також оновив порядок його заповнення та подання. Зміни стосуються всіх податкових агентів, включаючи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФОПРобота в Україні