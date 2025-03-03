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ФЛП и работа по совместительству: позволяет ли закон совмещать два источника дохода

Что нужно знать ФЛП о работе по совместительству (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) может работать по найму по совместительству. Законодательство Украины не содержит запрета для ФЛП по заключению трудового договора в свободное от предпринимательской деятельности время.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о нюансах работы ФЛП по совместительству.

Что такое совместительство

Совместительством является выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Это предусмотрено частью первой статьи 102 Кодекса законов о труде Украины.

Совместительство бывает двух видов:

  • внешнее - когда работник работает по основному месту работы и дополнительно выполняет работу в другом учреждении, организации или у физического лица;

  • внутреннее - когда работник имеет одновременно трудовые отношения с одним предприятием или физическим лицом как по основному месту работы, так и по совместительству.

"Главным условием работы по совместительству является выполнение работником указанной работы в свободное от основной работы время, то есть, графики работы по основному месту работы и по совместительству не должны пересекаться. При этом количество мест работы по совместительству законодательством не ограничивается", - отмечает Евгений Булименко.

ФЛП как наемный работник

ФЛП может заключить трудовой договор с предприятием, учреждением, организацией или физическим лицом. В таком случае он приобретает статус наемного работника по основному месту работы.

Если ФЛП уже работает по основному месту, он может также работать по совместительству, но исключительно как физическое лицо, а не как предприниматель.

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