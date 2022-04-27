ФОП, "еМалятко" и свадьба через смартфон. В "Дія" готовят новые услуги

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в "Дія" возвращаются старые сервисы, которые временно были недоступны из-за вопросов безопасности. Также появятся и новые услуги, например, заключение брака через смартфон.

"Сейчас мы развиваем и совершенствуем услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): получения статуса и выплат. Планируем еще некоторые новые социальные услуги и финтех-продукты. Наша цель неизменна - отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн", - рассказал он.

По словам министра, на данный момент работа по большей части идет над тем, что "уже для всех понятно".

"Например, сейчас хотим перенести "єМалятко" в мобильное приложение "Дія", чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале", - добавил Федоров.

Министр также пообещал - скоро и брак можно будет заключить, не выходя из дома.

"Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн. Но, думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак", - добавил Федоров.