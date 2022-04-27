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Нужны еще тысячи терминалов. Сколько в Украине Starlink и как их используют

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 11:59
Нужны еще тысячи терминалов. Сколько в Украине Starlink и как их используют Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, то сеть Starlink в Украине составляют более 10 тыс. терминалов. Пока они работают бесплатно повсеместно, где размещаются.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Starlink по принципу действия очень похож на мощный роутер, территория распространения сигнала зависит от открытости помещений и площадей. Часто его используют в полевых условиях, там он будет работать нормально на несколько сотен метров", - рассказал он.

По словам Федорова, учитывая военные действия, указанного количества терминалов недостаточно.

"Думаю, что речь идет о тысячах в дополнение к тому, что уже есть. Связь сегодня очень важна для нормальной работы государственных органов и критической инфраструктуры, - отметил министр. - На сегодня мы удовлетворили потребности критической инфраструктуры и в медицинской сфере. После деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными башнями. Сегодня многие провайдеры запитываются от Starlink, чтобы вся их сеть заработала. Много маленьких населенных пунктов, сел его используют, чтобы вообще какая-то связь была".

По словам Федорова, Starlink - не единственная разработка Илона Маска, которая нужна Украине для успешного ведения войны.

"Мы на связи, общаемся об этом, есть определенные наработки и идеи, но ничего такого, о чем можно сегодня публично говорить", - добавил он.

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