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Экс-тренер "Шахтера" Луческу договорился о сотрудничестве с "Бешикташем"

Новости » Спорт    20.05.2019 - 11:29
Экс-тренер "Шахтера" Луческу договорился о сотрудничестве с "Бешикташем"
Фото: Мирча Луческу (shakhtar.com)

Румынский наставник вновь вернется к тренерской работе

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу со следующего сезона будет работать наставником турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает Fanatik.com.tr.

Накануне 73-летний специалист договорился с руководством "черных орлов" о всех деталях сотрудничества. Румынский наставник подпишет двухлетний контракт, по условиям которого будет получать по 2 миллиона евро за сезон. Отмечается, что он возглавит "Бешикташ" со следующего сезона.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, из которой он был уволен в нынешнем году. Интересно, что на тренерском мостике "Бешикташа" Мирча Луческу сменит Шенола Гюнеша, который перейдет на работу со сборной Турции.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Мирча Луческу, скорее всего, займет техническую должность в "Бешикташе". В частности, упоминался пост спортивного директора.

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Новости Украины Мирча ЛуческуШахтерБешикташтренер
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