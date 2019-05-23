Фонсека не має наміру залишати "Шахтар" влітку

Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

Наставник допрацює ще один рік за контрактом

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів про своє майбутнє в донецькому клубі. Слова наставника наводить офіційний сайт "гірників",

За словами португальця, він не буде йти з донецького клубу цього літа і має намір допрацювати ще один рік за контрактом.

"Все вказує на те, що так (в наступному сезоні буде очолювати "Шахтар", - ред.). У мене ще один рік контракту", - сказав Фонсека.

Португальський фахівець часто згадується в іноземних ЗМІ, як один з претендентів на посаду головного тренера різних клубів, зокрема, італійських "Роми" та "Мілана".

Фонсека очолює "Шахтар" з 2016 року. Під керівництвом португальця "гірники" здобули сім трофеїв.

Нагадаємо, "Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю титулів. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "біло-синіх".