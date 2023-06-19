На фоні великих втрат. Росіяни обладнали шпиталь у школі селища Запорізької області

За інформацією військового командування, ворог не припиняє переобладнати цивільні установи під свої шпиталі.

"Так загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий госпіталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених", - зазначають у Генштабі.

Також уточнюється, що госпіталь використовують як логістичний хаб з перерозподілу поранених і загиблих військових РФ. Важкопоранених солдатів та сержантів перевозять до медзакладів Донецька, Маріуполя та Бердянська на авто. Поранених офіцерів транспортують авіацією на територію Росії.

Госпітали ворога в українських школах

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські окупанти розміщують своїх поранених у школах на тимчасово окупованих територіях України.

Наприклад, минулого тижня стало відомо, що лікарню обладнали у школі села Мостки Луганської області.