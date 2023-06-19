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На фоне больших потерь. Россияне оборудовали госпиталь в школе поселка Запорожской области

Фото: россияне оборудовали госпиталь в школе поселка Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты оборудовали госпиталь в поселке Розовка Запорожской области, поскольку они продолжают нести тяжелые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По информации военного командования, враг не прекращает переоборудовать гражданские учреждения под свои госпитали.

"Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых", - отмечают в Генштабе.

Также уточняется, что госпиталь используют в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военных РФ. Тяжелораненых солдат и сержантов перевозят в медучреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска на авто. Раненых офицеров транспортируют авиацией на территорию России.

Госпитали врага в украинских школах

Отметим, что это далеко не первый случай, когда российские оккупанты размещают своих раненых в школах на временно оккупированных территориях Украины.

К примеру, на прошлой неделе стало известно, что больницу оборудовали в школе села Мостки Луганской области.

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