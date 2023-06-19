На фоне больших потерь. Россияне оборудовали госпиталь в школе поселка Запорожской области

По информации военного командования, враг не прекращает переоборудовать гражданские учреждения под свои госпитали.

"Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых", - отмечают в Генштабе.

Также уточняется, что госпиталь используют в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военных РФ. Тяжелораненых солдат и сержантов перевозят в медучреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска на авто. Раненых офицеров транспортируют авиацией на территорию России.

Госпитали врага в украинских школах

Отметим, что это далеко не первый случай, когда российские оккупанты размещают своих раненых в школах на временно оккупированных территориях Украины.

К примеру, на прошлой неделе стало известно, что больницу оборудовали в школе села Мостки Луганской области.