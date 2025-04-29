На фоні росту мит: Ford збільшить виробництво авто в Китаї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome .

У компанії зазначили, що локалізація імпортних деталей буде прискорена через нові тарифи, хоча процес займе деякий час. Також із головною філією мають намір обговорити розширення гами моделей, що випускаються в Китаї на заводах Changan-Ford та JMC-Ford.

Після того, як Сі Цзіньпін підвищив мита на американські товари, концерн Ford припинив постачання в Китай моделей F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а також Lincoln Navigator. Невизначеність вплинула на продажі: наприклад, позашляховик Ford Ranger з великою часткою імпортних деталей став неймовірно затребуваний, адже наближається серйозне підвищення цін.

Філія Ford China продовжить розвивати бізнес у регіоні та зробить усе можливе, щоб якісні продукти "не постраждали від зовнішніх змін". Цікаві заяви про поглиблену локалізацію в Китаї: коли Трамп вводив імпортні мита, то прагнув простимулювати розвиток виробництва у США. Поки що виходить навпаки, адже навіть Ford і General Motors не поспішають переносити конвеєри.

При цьому до США з Китаю поставляються кросовери Lincoln Nautilus і Buick Envision, причому обидві моделі масові: сукупні продажі в Північній Америці в 2024 досягли 84 тисяч штук. Також, за оцінками CNBC, у США з Китаю щорічно імпортуються запчастини на суму близько 15-20 млрд доларів.