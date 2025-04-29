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На фоне роста пошлин: Ford увеличит производство авто в Китае

Вторник 29 апреля 2025 13:08
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На фоне роста пошлин: Ford увеличит производство авто в Китае Фото: Ford увеличит производство авто в Китае (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Ford расширит производство автомобилей в Китае из-за торговых пошлин Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.

В компании отметили, что локализация импортных деталей будет ускорена из-за новых тарифов, хотя процесс займет некоторое время. Также с главным филиалом намерены обсудить расширение гаммы моделей, выпускаемых в Китае на заводах Changan-Ford и JMC-Ford.

После того, как Си Цзиньпин повысил пошлины на американские товары, концерн Ford прекратил поставки в Китай моделей F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а также Lincoln Navigator. Неопределенность повлияла на продажи: например, внедорожник Ford Ranger с большой долей импортных деталей стал невероятно востребован, ведь приближается серьезное повышение цен.

Филиал Ford China продолжит развивать бизнес в регионе и сделает все возможное, чтобы качественные продукты "не пострадали от внешних изменений". Интересны заявления об углубленной локализации в Китае: когда Трамп вводил импортные пошлины, то стремился простимулировать развитие производства в США. Пока получается наоборот, ведь даже Ford и General Motors не спешат переносить конвейеры.

При этом в США из Китая поставляются кроссоверы Lincoln Nautilus и Buick Envision, причем обе модели массовые: совокупные продажи в Северной Америке в 2024 году достигли 84 тысяч штук. Также, по оценкам CNBC, в США из Китая ежегодно импортируются запчасти на сумму около 15-20 млрд долларов.

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