На фоні перемовин з Китаєм: у ОП закликали перевіряти публікації у ЗМІ

"Всі вже бачили відео, де я говорю про Китай? Взагалі, дуже цікаво спостерігати за здатністю до фактчекінгу в деяких медіа, бо цьому відео більше двох тижнів і воно не було знято у Лондоні. Це Мюнхенська безпекова конференція. Ми разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван Ї та обговорювали стійкий і справедливий мир", - зазначив Єрмак.

Він також опублікував посилання на публікацію про цю зустріч та додав, що відеокоментар стосовно важливості Китаю у перемовному процесі щодо миру в Україні був опублікований два тижні тому.

"Але комусь було настільки цікаво зманіпулювати, що навіть не помітили, що у Великій Британії я був в костюмі, а не в хакі", - додав Єрмак.