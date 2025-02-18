Китай сподівається на участь усіх "зацікавлених сторін" в переговорах по Україні

Китай позитивно оцінив переговори між представниками США та РФ щодо війни в Україні, які відбулися в Ер-Ріяді. Однак китайська влада зазначає необхідність залучення й інших сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякуна, яку наводить Tagesschau .

"Народна Республіка Китай задоволена всіма зусиллями, спрямованими на досягнення миру, включаючи консенсус, досягнутий США та Росією щодо мирних переговорів", - заявив у Пекіні Го Цзякун.

Разом з тим, за словами представника МЗС, Китай розраховує на своєчасну участь усіх зацікавлених сторін у процесі мирних переговорів. При цьому Цзякун не згадав Україну і не уточнив, які саме "зацікавлені сторони" Пекін хоче бачити на переговорах.

Го Цзякун підкреслив, що Китай завжди вважав пере говори єдиним шляхом до вирішення "кризи". Нагадаємо, що Пекін досі не засудив війну Росії проти України, тим самим підтримуючи Кремль.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, що сьогодні, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулася зустріч представників США та РФ щодо війни в Україні. Саудівську Аравію для переговорів обрав американський президент Дональд Трамп, куди відправив команду на чолі з держсекретарем Марко Рубіо.

Участь у мирних перемовинах в Саудівській Аравії від Росії взяли глава МЗС РФ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.