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На фоне переговоров с Китаем: в ОП призвали проверять публикации в СМИ

Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В Офисе президента Украины призвали проверять публикации в украинских и мировых СМИ, особенно если вопросы касаются международных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Telegram Руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Все уже видели видео, где я говорю о Китае? Вообще, очень интересно наблюдать за способностью к фактчекингу в некоторых медиа, потому что этому видео больше двух недель и оно не было снято в Лондоне. Это Мюнхенская конференция по безопасности. Мы вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой провели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И и обсуждали устойчивый и справедливый мир", - отметил Ермак.

Он также опубликовал ссылку на публикацию об этой встрече и добавил, что видеокомментарий о важности Китая в переговорном процессе по миру в Украине был опубликован две недели назад.

"Но кому-то было настолько интересно сманипулировать, что даже не заметили, что в Великобритании я был в костюме, а не в хаки", - добавил Ермак.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Китай надеется на участие всех "заинтересованных сторон" в переговорах по Украине.

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Андрей ЕрмакОфис президентаКитай