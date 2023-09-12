На фоні контрнаступу ЗСУ Росія завозить у Токмак солдатів та посилює укріплення

Побоюючись контрнаступу ЗСУ росіяни почали підготовку до бойових дій у місті. Зокрема фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в Токмаку і районі.

"Окупанти бачать, як Сили Оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", - сказано у повідомленні.

Окрім цього в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

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