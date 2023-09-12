На фоні контрнаступу ЗСУ Росія завозить у Токмак солдатів та посилює укріплення

Росія почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак, Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.
Побоюючись контрнаступу ЗСУ росіяни почали підготовку до бойових дій у місті. Зокрема фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в Токмаку і районі.
"Окупанти бачать, як Сили Оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", - сказано у повідомленні.
Окрім цього в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд.
Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.
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