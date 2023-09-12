RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фоне контрнаступления ВСУ Россия завозит в Токмак солдат и усиливает укрепления

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмаке, Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Опасаясь контрнаступления ВСУ, россияне начали подготовку к боевым действиям в городе. В частности, фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян в Токмаке и районе.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", - говорится в сообщении.

Кроме этого в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ