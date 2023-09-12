На фоне контрнаступления ВСУ Россия завозит в Токмак солдат и усиливает укрепления

Опасаясь контрнаступления ВСУ, россияне начали подготовку к боевым действиям в городе. В частности, фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян в Токмаке и районе.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", - говорится в сообщении.

Кроме этого в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

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