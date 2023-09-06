На фоні агресії РФ. Польща у 2024 році витратить на оборону 33 млрд доларів, - Дуда

"Коли ми бачимо небезпеку, що виникає за нашими східними кордонами, ми чудово знаємо - історія і досвід навчили нас цьому - що будь-яка ціна варта того, щоб заплатити за те, щоб Польща була вільною, суверенною, незалежною і щоб поляки могли жити в безпеці", – зазначив Дуда.

За його словами, наступного року Польща планує витратити на оборону 137 млрд злотих (33 млрд доларів), що становить понад чотири відсотки ВВП країни.

Польща закуповує сучасне озброєння

В останні роки Польща швидко модернізує власні збройні сили. Так, на початку року США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 млрд. доларів.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що Державний департамент США схвалив продаж гелікоптерів AH-64E Apache та супутнього обладнання Польщі в рамках угоди на суму до 12 млрд доларів.

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