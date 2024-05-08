На фоні агресії РФ. Нейтральні країни Європи закликали НАТО посилити співпрацю

Нейтральні країни, серед яких Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія, запропонували НАТО поглибити співпрацю, у тому числі розширити участь у військових навчаннях та обміні розвідданими у форматі WEP4 на тлі агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.
Наприкінці грудня минулого року дипломати з чотирьох нейтральних країн надіслали листа НАТО з пропозицією про розширення співробітництва.
Представники нейтральних країн внесли конкретні пропозиції щодо поглиблення зв'язків з Альянсом – від розширення участі в навчаннях до "привілейованого доступу до документів та інформації". Зокрема, Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія мають намір наростити обмін розвідданими та налагодити взаємодію у сферах кібербезпеки, захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби "з новими підривними технологіями".
Дипломати у листі називають нейтральні країни та НАТО "найближчими партнерами із загальними цінностями". Північноатлантичний альянс та Міністерство закордонних справ Австрії підтвердили виданню, що нейтральні країни дедалі частіше прагнуть обміну з альянсом у форматі WEP4 (четвірка західноєвропейських партнерів).
У МЗС Австрії зазначають, що мають намір використовувати формат WEP4, "щоб привернути увагу до свого внеску та можливостей для європейської безпеки".
Україна після повномасштабного вторгнення РФ також працює над тим, щоби максимально посилити співпрацю з НАТО. Так, Київ подав заявку на вступ до Альянсу. Україна вимагала прискореної процедури вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.
На саміті у Литві країни НАТО пообіцяли, що Україна обов'язково стане членом НАТО одразу після завершення війни. Однак Київ хоче отримати офіційне запрошення, яке стало б гарантією вступу до альянсу.
Як розповідала віце-прем'єр Ольга Стефанишина, проти офіційного запрошення України до НАТО виступають США та Німеччина.
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