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На фоне агрессии РФ. Нейтральные страны Европы призвали НАТО усилить сотрудничество

Фото: нейтральные страны Европы призвали НАТО усилить сотрудничество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нейтральные страны, среди которых Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария, предложили НАТО углубить сотрудничество, в том числе расширить участие в военных учениях и обмене разведданными в формате WEP4 на фоне агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

В конце декабря прошлого года дипломаты из четырех нейтральных стран направили письмо НАТО с предложением о расширении сотрудничества.

Представители нейтральных стран внесли конкретные предложения углубления связей с Альянсом – от расширения участия в учениях до "привилегированного доступа к документам и информации". В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".

Дипломаты в письме называют нейтральные страны и НАТО "ближайшими партнерами с общими ценностями". Североатлантический альянс и Министерство иностранных дел Австрии подтвердили изданию, нейтральные страны на протяжении некоторого времени все чаще стремятся к обмену с альянсом в формате WEP4 (четверка западноевропейских партнеров).

В МИД Австрии отмечают, что намерены использовать формат WEP4, "чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности".

 

 

 

Украина и вступление в НАТО

Украина после полномасштабного вторжения РФ также работает над тем, чтобы максимально усилить сотрудничество с НАТО. Так, Киев подал заявку на вступление в Альянс. При этом Украина потребовала ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

На саммите в Литве страны НАТО пообещали, что Украина обязательно станет членом НАТО сразу же после завершения войны. Однако Киев хочет получить официальное приглашение, которое стало бы гарантией вступления в альянс.

Как рассказывала вице-премьер Ольга Стефанишина, против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.

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