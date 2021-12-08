На фоне вспышки "Омикрона": в ЮАР разрешили бустерную прививку всем совершеннолетним

В Южной Африке разрешили делать бустерную прививку препаратом Pfizer всем людям старше 18 лет. Сегодня в стране доминирует новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Южноафриканское управление здравоохранения одобрило бустерную прививку. Дополнительную дозу будут вводить минимум через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как в компании BioNTech и Pfizer сообщили о том, что двух их доз препарата может быть недостаточно, чтобы защитить людей от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Согласно предварительным результатам небольшого исследования в ЮАР, оказалось, что способность антител вакцины Pfizer нейтрализовать новый вариант заболевания - снизилась в 40 раз по сравнению с другими штаммами.