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На тлі спалаху "Омікрону": в ПАР дозволили бустерне щеплення усім повнолітнім

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Середа 08 грудня 2021 22:00
На тлі спалаху "Омікрону": в ПАР дозволили бустерне щеплення усім повнолітнім Фото: в ПАР дозволили бустерне щеплення усіх повнолітнім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Південній Африці дозволили робити бустерне щеплення препаратом Pfizer усім людям старше 18 років. Сьогодні в країні домінує новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Південноафриканське управління охорони здоров’я схвалило бустерне щеплення. Додаткову дозу вводитимуть щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Заява пролунала лише через кілька годин після того, як в компанії BioNTech та Pfizer повідомили про те, що двох доз їх препарату може бути недостатньо, аби захистити людей від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Згідно з попередніми результатами невеликого дослідження у ПАР, виявилося, що здатність антитіл вакцини Pfizer нейтралізувати новий варіант захворювання - знизилась у 40 разів у порівнянні з іншими штамами.

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