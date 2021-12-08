На тлі спалаху "Омікрону": в ПАР дозволили бустерне щеплення усім повнолітнім

В Південній Африці дозволили робити бустерне щеплення препаратом Pfizer усім людям старше 18 років. Сьогодні в країні домінує новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Південноафриканське управління охорони здоров’я схвалило бустерне щеплення. Додаткову дозу вводитимуть щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Заява пролунала лише через кілька годин після того, як в компанії BioNTech та Pfizer повідомили про те, що двох доз їх препарату може бути недостатньо, аби захистити людей від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Згідно з попередніми результатами невеликого дослідження у ПАР, виявилося, що здатність антитіл вакцини Pfizer нейтралізувати новий варіант захворювання - знизилась у 40 разів у порівнянні з іншими штамами.