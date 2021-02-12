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На фоне пандемии в Японии появится министр по борьбе с одиночеством

Новина українською → Токио, Пятница 12 февраля 2021 11:59
На фоне пандемии в Японии появится министр по борьбе с одиночеством Фото: Тэцуси Сакамото (nikkei com)
Автор: РБК-Украина

На фоне пандемии COVID-19 в Японии появится министр по борьбе с одиночеством и изоляцией. Должность займет действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Есихидэ Суга, передает Nikkei.

Сообщается, что Сакамото будет совмещать работу на двух постах.

"Из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - заявил ему Суга.

Кроме того, министр по борьбе с одиночеством и изоляцией должен отслеживать состояние детской бедности в Японии и координировать помощь пожилым.

Напомним, в Японии со следующей недели начнется массовая вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Кампания начнется с использованием препарата американской компании Pfizer.

При этом есть опасения, что не хватит специальных шприцов, которые могут извлекать из флакона Pfizer последнюю шестую дозу. В Японии используются шприцы другого стандарта.

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