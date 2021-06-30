Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

За документ проголосовали 274 нардепа.

Он вносит изменение в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса, которое разрешает Фонду подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

В таком случае ФГВФЛ получает статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

Закон вступит в силу одновременно с вступлением в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков".