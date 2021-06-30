UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов проблемных банков. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №№4547.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 274 нардепа.

Он вносит изменение в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса, которое разрешает Фонду подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

В таком случае ФГВФЛ получает статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

Закон вступит в силу одновременно с вступлением в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков".

Напомним, в Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №4546.

Как писало РБК-Украина, в стране также укрепят корпоративное управление в банках. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №4367.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГВФЛбанкиВерховная рада