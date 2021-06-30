Фонду гарантування вкладів дозволили судитися в інтересах кредиторів проблемних банків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 274 нардепи.

Він вносить зміну до статті 128 Кримінального процесуального кодексу, яка дозволяє Фонду подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

У такому випадку ФГВФО набуває статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

Закон набере чинності одночасно з набранням чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків".