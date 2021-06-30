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Фонду гарантування вкладів дозволили судитися в інтересах кредиторів проблемних банків

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Україна, Середа 30 червня 2021 12:23
Фонду гарантування вкладів дозволили судитися в інтересах кредиторів проблемних банків Фото: Рада дозволила ФГВФО судитися в інтересах кредиторів проблемних банків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позиватись в інтересах кредиторів проблемних банків. Народні депутати ухвалили у другому читанні відповідний законопроект №№4547.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 274 нардепи.

Він вносить зміну до статті 128 Кримінального процесуального кодексу, яка дозволяє Фонду подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

У такому випадку ФГВФО набуває статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

Закон набере чинності одночасно з набранням чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків".

Нагадаємо, в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №4546.

Як писало РБК-Україна, у країні також зміцнять корпоративне управління у банках. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №4367.

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