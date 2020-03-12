Фондовый рынок США закрылся с крупнейшим с 1987 года обвалом

Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9-12% по итогам торгов 12 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, это рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года.

Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%, а Russell 2000 - на 11,83%.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.

Напомним, 9 марта Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 - на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite - на 7,29% до 7.950,68.

Ранее на фоне обвала цены на нефть и мировых рынков фондовый рынок США продолжил падение, несмотря на то, что торги уже приостанавливались из-за снижения американских котировок на 5%.